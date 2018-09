Live: Twaalf jaar cel en tbs met dwang geëist tegen Korrewegschutter

Azim A. staat vandaag terecht in Groningen (Foto: Annet Zuurveen)

Twaalf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging wegens poging tot moord. Dat is wat het Openbaar Ministerie eist tegen Azim A., de Korrewegschutter. A. staat donderdag terecht voor de rechtbank in Groningen.

In oktober vorig jaar schoot A. een willekeurige man neer op de Korreweg in Groningen. De student leeft nog, maar zit in een rolstoel.

Alles wat tijdens de rechtszaak gebeurt, kun je hieronder lezen. De meest recente berichten staan bovenaan.

