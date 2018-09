Drukte bij flitsbezoek Max Verstappen aan Groningen

Max Verstappen heeft woensdagmiddag de vernieuwde Jumbo-winkel in de Euroborg geopend.

Honderden fans en andere belangstellenden kwamen naar parkeerterrein P2, waar de Formule 1-coureur op een podium vragen beantwoordde.

Racesimulator en selfie

Ook deelde hij een petje uit aan een kind, dat in een racesimulator de snelste tijd had neergezet. Verstappen nam zelf ook even plaats in de simulator om een rondje te racen. Dat was te volgen op grote schermen die op het parkeerterrein stonden.

Nederlands grootste internationale sporter van het moment nam bovendien een selfie met het publiek op de achtergrond.

Flitsbezoek

Het optreden van Verstappen duurde niet langer dan twintig minuten. Daarna vertrok hij weer richting Groningen Airport Eelde. Donderdag wacht de coureur van Red Bull een bezoek aan het Britse racecircuit Silverstone.

Verkeersdrukte

Om de drukte rondom het Europapark in goede banen te leiden waren tal van verkeersregelaars en politieagenten aanwezig.

De eigenaren van Jumbo Euroborg hadden mensen zo veel mogelijk opgeroepen via de fiets of het openbaar vervoer te komen. De meeste fans gaven daar gehoor aan.

Live te volgen

Via onze Facebook-site en Dag TV deden we live verslag. Bekijk deze video's hieronder terug:



