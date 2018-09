Komt er een fietsenstalling onder de Vismarkt?

De gemeente Groningen gaat onderzoeken of er een fietsenstalling onder de Vismarkt in Groningen kan komen. Dat moet helpen het wildparkeren van fietsen in de stad tegen te gaan.

Het stadsbestuur denkt zo'n 2.000 fietsen te kunnen stallen onder de markt in het centrum van de stad.

Onderzoek begint meteen

'Het zit nu nog in een verkennende fase, maar we willen nu onder de grond gaan kijken of de stalling inpasbaar is', laat wethouder Paul de Rook (D66) weten. De onderzoeken naar het bouwen van een stalling beginnen per direct. De wethouder denkt over een jaar de eerste resultaten binnen te hebben.

We willen een grote oplossing om de fietsen een juiste plek te geven Paul de Rook - wethouder verkeer

Ideale plek

Nu zetten veel mensen hun fiets rondom de Vismarkt neer. Die fiets staat in veel gevallen niet op de juiste plek. 'We zien ze af en toe op straat staan, dat kan de toegankelijkheid in de weg staan. Daarom willen we een grote oplossing om de fietsen een juiste plek te geven. Onder de Vismarkt zou eigenlijk de ideale plek zijn.'

Meer plekken nodig voor fietsenstallingen

Een eventuele stalling onder de Vismarkt neemt niet alle fietsparkeerproblemen weg in de binnenstad van Groningen. Er moet ruimte worden gezocht voor 5000 tot 6000 stallingsplekken, verdeeld over verschillende locaties.

De gemeente heeft de afgelopen tijd reeds ruimte gevonden voor 5000 inpandige stallingen. Daarbij moet gedacht worden aan leegstaande kelders of gebouwen. Het is nog niet duidelijk om welke locaties het exact gaat.

Fietsstewards

Een andere maatregel tegen het wildparkeren van fietsen is het inzetten van fietsstewards, wat de gemeente nu enige tijd doet. Zij wijzen fietsers op een goede parkeerplek of verslepen fietsen naar een betere plek. Bij de Vismarkt worden mensen bijvoorbeeld gewezen op de ruimte naast de Korenbeurs. Het stadsbestuur ziet dat die aanpak werkt en wil daar dan ook mee doorgaan.

Toch is het inzetten van stewards nog altijd een noodoplossing. 'We hebben gewoon meer ruimte nodig om dit probleem op te lossen. Verkeerd geparkeerde fietsen beperkt de ruimte voor voetgangers, maar ook voor de markt.'

