Grote reünie bij 150-jarig Hogeland College in Warffum

Pieter Roelf Bos, de naamgever van de Bosatlas, internetondernemer Ben Woldring, Ede Staal en Jaap Nienhuis. Ze hebben een gemeenschappelijke achtergrond. Allemaal zaten ze ooit eens als leraar of leerling op het Hogeland College in Warffum.

Over twee weken, op zaterdag 6 oktober, viert de school haar 150-jarig bestaan met een grote reünie. 'Er hebben zich al bijna duizend oud-leerlingen en leraren opgegeven. We gaan natuurlijk veel bijpraten, maar er zijn ook gastlessen van oud-leraren en we gaan natuurlijk feestvieren', legt conrector Karel Vlak uit.

Op 6 oktober 1868 opende de Rijks Hogere Burgerschool (HBS) haar deuren in Warffum. Dat was in die tijd iets heel bijzonders, want het was de eerste HBS in een plattlandsgemeente.

Speciale tentoonstelling

'Minister Thorbecke wilde het eerst niet, maar er zaten boeren uit Warffum in de Tweede Kamer en die wisten het toch voorelkaar te krijgen', aldus historicus Martin Hillenga, die een speciale tentoonstelling samenstelde. Tijdens het lustrum is de tentoonstelling te zien in openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum.

'De school is belangrijk geweest voor Warffum en het Hogeland. Een evenement als 'Op Roakeldais' bijvoorbeeld, is groot geworden dankzij leraren van het Hogeland College. Tal van bekende Groningers hebben ook op de school gezeten of hebben er les gegeven. Ploegleden Ekke Kleima en Jan Gerrit Jordens waren tekenleraar op het Hogeland College' vertelt Hillenga.

Vwo, havo en vmbo

De school is begonnen als HBS in Warffum, maar is tegenwoordig een bredere school met vestigingen in Warffum, Uithuizen en Wehe-den Hoorn waar les wordt gegeven op vwo-, havo en vmbo-niveau. Voor oud-leerlingen van dat vmbo is er op 13 december een tweede reünie en ook daarvoor stromen de aanmeldingen inmiddels binnen.

'De uitdaging voor de toekomst is vooral om het aantal leerlingen dat jaarlijks binnen komt op peil te houden , terwijl het aantal inwoners op het platteland achteruitgaat, Maar ik verwacht dat er de komende vijftig jaar zeker nog een Hogeland College bestaat', aldus conrector Karel Vlak.

