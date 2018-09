Ongeval op A7 zorgt voor vertraging (update)

Vanwege een aanrijding tussen een vrachtwagen en een bestelbus was er woensdagmiddag tussen Hoogezand en Sappemeer enige tijd sprake van filevorming op de A7.

In verband met het ongeval was er één rijbaan afgesloten. De oorzaak van het ongeval is nie bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Inmiddels zijn beide rijbanen weer open.

Eerder deze week raak

Dinsdagochtend was er eveneens twee ongelukken op de A7, toen tussen Hoogkerk en Marum. Daarbij waren vier auto's betrokken en raakten twee mensen gewond.

