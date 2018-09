Den Haag wil versnelling in woningbouw, Groningen wil geld

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) wil dat grote steden in Nederland, waaronder Groningen, meer huizen gaan bouwen dan ze nu al doen. Groningen wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) snapt haar uitspraak, maar heeft geld nodig.

De minister vindt dat de steden goed bezig zijn met het bouwen van woningen, maar volgens haar 'moet het nog meer worden'. Dat liet ze dinsdagavond na afloop van de presentatie van de Miljoenennota in Nieuwsuur weten.



'Wij willen wel'

Wethouder Roeland van der Schaaf is het met haar eens, maar heeft wel een kanttekening bij de oproep van Ollongren. 'De steden staan klaar, wij willen wel. Waar het op dit moment echt aan ontbreekt zijn investeringsmogelijkheden.' Volgens de wethouder is er voldoende ruimte voor nieuwbouw en zijn er ook genoeg projectontwikkelaars die aan de slag willen.

'Het klinkt misschien plat, maar de minister moet geld deze kant op sturen. Op dit moment komen we echt investeringsmiddelen tekort', zegt Van der Schaaf. 'In het verleden had het Rijk nog weleens flink wat geld. Zoals stedelijke vernieuwingsgelden en allerlei manieren om de woningbouw aan de gang te krijgen.'



Geld helpt

Van der Schaaf roept Ollongren op om ook daadwerkelijk te investeren in woningbouw. 'Financieel gaat het nu hartstikke goed met het land.' Als Groningen geen extra geld krijgt vanuit Den Haag zal volgens Van der Schaaf het bouwtempo niet omhoog gaan. 'We doen echt ons best er voor, maar geld zou ons echt ontzettend helpen.'

