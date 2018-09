Duitsers hebben moeite met blussen veenbrand

Een grote brand teistert al twee weken een natuurgebied tussen Lathen en Meppen, net over de grens met Ter Apel. De brand is ontstaan door een militaire oefening.

In het gebied is een penetrante rooklucht te ruiken, maar er is verder weinig te zien. De brand woedt namelijk vooral ondergronds in veengebied. Eerder deze week waren wel forse rookwolken te zien.

Hulpdiensten massaal aanwezig

Inmiddels proberen driehonderd vrijwillige brandweerlieden het vuur te bestrijden. Duitse media spreken zelfs over duizend brandbestrijders.

Ook de Technisches Hilfswerk, een Duitse hulporganisatie voor rampenbestrijding, is ingeschakeld. Er wordt veel materieel ingezet: in het gebied zijn tientallen voertuigen aanwezig.

Rakettest

Een oefening op een militair oefenterrein is de oorzaak van de brand. 'Er is een rakettest geweest vanuit een helikopter. Daarbij heeft het veen vlam gevat', vertelt verslaggever Marten Nauta vanuit Duitsland op Radio Noord.

'Vervolgens kreeg een blusvoertuig dat normaal gesproken dan direct in actie komt pech. En een ander blusvoertuig was net ter reparatie heengebracht, waardoor de brand niet meteen geblust kon worden. Het gevolg is dat ze nu al weken bezig zijn om het vuur te blussen', aldus Nauta.

Geen overlast in Groningen

De Duitse brandweer verwacht niet dat we in Groningen last gaan krijgen van de veenbrand. Ook de gemeente Westerwolde maakt zich nog geen zorgen.

De veenbrand zal vermoedelijk ook niet in onze provincie te ruiken zijn: 'De komende tijd is er geen oostenwind. De wind blijft uit het westen komen, dus we hoeven ons geen zorgen te maken over paasvuurachtige geuren', stelt onze weervrouw Harma Boer.

Waarschuwingen

De Duitse autoriteiten - onder meer in Landkreis Leer - waarschuwen burgers wel voor de rook en voor stankoverlast. Hun wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. De rook trekt vanuit de regio Meppen richting Bremen en Hamburg.

De komende uren worden er op verschillende plaatsen metingen verricht, zo laten de autoriteiten weten.



Lees ook:

- berichtgeving van de NDR over de veenbrand