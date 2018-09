Ook stadsbestuur wil meer groen tussen de stoeptegels

Het stadsbestuur van Groningen wil een proef uitvoeren met het aanleggen van groen tussen tegels. Dat zou kunnen op plekken waar niet perse bestrating nodig is, tussen klinkers waar ruimte is voor meer groen.

Het idee om meer groen tussen tegels te plaatsen komt van stadjer Martin Borchert. Hij deed dat voorstel tijdens de jaarlijkse open raad. Dat is een raadsvergadering waarin stadjers met ideeën kunnen komen.

De fracties van PvdA en Partij voor de Dieren zagen wel toekomst in het plan en gingen er mee aan de slag.

GrunnGras

Het college van burgemeester en wethouders laat weten ook wel heil te zien in het idee van Martin Borchert. Het plan, wat GrunnGras wordt genoemd, zal in de praktijk worden gebracht in het najaar. Het gaat in eerste instantie om een proef van een jaar. Een proef die op één locatie in de stad wordt uitgevoerd.



Buurtbewoners worden betrokken bij het plan. Die zullen de zogenoemde groene bestrating aanleggen en onderhouden, samen met de gemeente.

