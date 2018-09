Deel dit artikel:













Zorgen over boerderijen in Oldambt die leegkomen en verpauperen Een van de vervallen boerderijen (Foto: Libau)

Adviesorganisatie Libau maakt zich zorgen over de staat van boerderijen in de gemeente Oldambt. Volgens de organisatie verkeert een deel in slechte staat en is de problematiek groter dan in andere gebieden, omdat er weinig vraag is naar de boerderijen.

Libau gaat daarom onderzoek doen. De hamvraag: 'Hoe ziet de toekomst van de Oldambtster boerderij eruit?' Problematiek

Libau is een adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe. Theo Hoek, directeur van Libau: 'Oldambt heeft een ongelooflijk mooi landschap met fantastische gebouwen. Maar wat jammer dat een aantal van die gebouwen zo moeilijk overeind te houden is. En hoe moet je dat in godsnaam keren?' Wat vindt de bevolking? Hoek wil van bewoners, omwonenden en toeristen weten hoe zij tegen de boerderijen aankijken. Libau wil persoonlijke gesprekken voeren met de bewoners van de boerderijen. Omwonenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan workshops, om antwoorden te geven op bepaalde stellingen. Libau wil er op die manier achter komen hoe belangrijk zij het landschap vinden en of de boerderijen bijvoorbeeld zorgen voor een thuisgevoel. Beleid aanpassen?

De resultaten van het onderzoek moeten in februari op papier staan. Hoek: 'Het kan zijn dat alles goed is geregeld, dan moeten wij vooral zo doorgaan. Maar het kan ook best zijn dat het beleid aangepast moet worden. Dan moet je bijvoordeeld denken aan regels en financieringsregelingen.' Hoek over de uitkomst: 'Wij hebben echt geen idee wat uit dit onderzoek komt. Wij willen peilen of wij, maar ook andere organisaties als de gemeente en de provincie, op de goede lijn zitten. Wat natuurlijk ook geldt is dat wij mensen willen helpen die daar wonen. Zij zorgen er nameijk voor dat het pand overeind blijft.'