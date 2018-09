Deel dit artikel:













Ten Boer heeft primeur met eerste doorfietsroute Frank de Vries (links) en Paul de Rook kijken hoe Fleur Gräper een logo op het pad spuit (Foto: Provincie Groningen)

De eerste doorfietsroute in onze provincie is een feit. Het gaat om de route tussen Ten Boer en de Steentilbrug in Stad, die te herkennen is aan de speciale borden langs het fietspad en routeaanwijzingen op het wegdek.

De doorfietsroute werd woensdagochtend officieel geopend door gedeputeerde Fleur Gräper, wethouder Paul de Rook en Frank de Vries, burgemeester van de gemeente Ten Boer. Brede fietspaden Het gaat om brede fietspaden. Die hebben weinig of geen verkeerslichten en het verkeer heeft voorrang op kruispunten. Ze worden in de winter bovendien als eerste sneeuw- en ijsvrij gemaakt, waardoor fietsers goed kunnen doorrijden. De verschillende soorten snelle fietsroutes in de regio Groningen-Assen - zoals fietsroutes plus, fietssnelwegen en slimme routes - moeten allemaal doorfietsroutes worden. Het gaat om vijftien routes in totaal. Het is de bedoeling dat Groningers en Drenten hierdoor gestimuleerd worden om vaker de fiets te pakken. Gevaarlijk Het oorspronkelijke fietspad tussen Ten Boer en Stad was één van de drie gevaarlijkste fietsroutes in de provincie. Het fietspad was te smal, had een matig wegdek en de verkeerslichten waren ongunstig afgestemd voor fietsers.