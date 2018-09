Tranen tijdens voorstelling over Moluks-Nederlandse geschiedenis

'Het kwam ontzettend binnen' en 'Ik vond het heel indrukwekkend en emotioneel.' Het zijn een paar reacties van het publiek dat de try-out zag van de voorstelling 'Een Tijdelijk Verblijf' over de Molukse KNIL-soldaten die begin jaren '50 naar Nederland kwamen.

Nynke Heeg en Roger Goudsmit zetten samen met de rest van de cast een indrukwekkende voorstelling neer, waarbij het publiek het niet droog houdt. 'Het maakt heel veel los, bij mensen die het hebben meegemaakt maar ook bij buitenstaanders,' vertelt Heeg.

Ze speelt samen met Goudsmit een Moluks stel dat in het voormalige kamp Westerbork is ondergebracht. Hij wil het liefst vandaag nog terug naar de Molukken, zij is realistischer en probeert er het beste van te maken.

Als je hier zit dan voel je het gewoon, het verdriet, de verbondenheid Een bezoeker

Je voelt het verdriet

'Je weet eigenlijk niet goed hoe de Molukkers hier zijn gekomen,' zegt een van de bezoekers. 'Je weet misschien een beetje uit de verhalen, maar als je hier zit dan voel je het gewoon, je voelt het verdriet, de verbondenheid.'

Goed dat dit hier wordt opgevoerd

'Door deze voorstelling schaam ik me eigenlijk een beetje dat ik Nederlander ben,' vertelt een andere bezoeker na afloop. 'Hoe de Molukkers hier ontvangen zijn, hoe er over ze gedacht werd en misschien nog steeds wel gedacht wordt. Het is heel er goed dat dit hier nu wordt opgevoerd.'

De voorstelling Een Tijdelijk Verblijf gaat woensdag in première in de Molukse kerk van Appingedam. Daar is het stuk tot en met zaterdag te zien daarna volgen voorstellingen in Hoogkerk en Bovensmilde.

Lees ook:

- 'Wij groeiden op met het verdriet en de pijn van die mensen'

- Aankomst Molukkers nagespeeld in haven Delfzijl: 'Ik moest huilen'