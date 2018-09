'Stad wordt niet energieneutraal, maar wel CO2-neutraal'

Het gaat de gemeente Groningen niet lukken om in 2035 energieneutraal te zijn.

Voor het label 'energieneutraal' moet alle energie die in de stad gebruikt wordt, ook zijn opgewekt in de stad. Groningen blijkt echter te klein om alle energie zelf op te wekken.

Daarom heeft het stadsbestuur een switch gemaakt: in 2035 moet de stad CO2-neutraal zijn. Het doel van de missie, energie gebruiken die duurzaam is opgewekt, verandert zo niet maar de aanpak wel.

Duurzame energie importeren

Zo zal de stad alsnog zo veel mogelijk energie zelf gaan opwekken, maar wordt er ook duurzame energie geïmporteerd van buiten de gemeentegrenzen. Er moet zo'n 35% duurzame energie van buiten worden gehaald om aan de vraag te voldoen.

'Technische discussie'

Volgens wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) is de wijziging vooral een 'technische discussie'. 'Voordat we het energieneutraal noemden, heette het klimaatneutraal.' Volgens de wethouder heeft het verleggen van energieneutraal naar CO2-neutraal geen gevolgen voor het uiteindelijke doel.



'We hebben nu uitgerekend wat we aan energie nodig hebben en waar dat vandaan moet komen. Het is een invuloefening geweest. Zo hebben we allemaal plannen op het gebied van onder meer zonne-energie en warmtebronnen. En er is dus een deel aan groen gas nodig uit de rest van Nederland.'

Lees ook:

- Stadse bedrijven moeten energieverbruik flink verlagen

- Onderzoek aardwarmtedebacle is afgerond

- 'Groningen loopt voorop met de ambitie energieneutraal te zijn'