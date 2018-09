Deel dit artikel:













Stad wil kinderen laten cultuurhoppen (Foto: RTV Noord)

Basisschoolkinderen in de stad Groningen kunnen in de toekomst voor een laag bedrag kennismaken met cultuur, bijvoorbeeld door toneellessen te volgen. De gemeente roept daarvoor de cultuurhopper in het leven.

De cultuurhopper is een afgeleide van de sporthopper. Daarmee kunnen basisschoolkinderen voor een lager bedrag verschillende sporten beoefenen. Financieel akkoord De cultuurhopper gaat de stad twintigduizend euro per jaar kosten. Cultuurinstelling VRIJDAG is betrokken bij de plannen. Toch zijn die nog niet helemaal dichtgetimmerd. Er is nog geen financieel akkoord met de mensen die de cultuurlessen gaan geven. Het stadsbestuur hoopt dat de cultuurhopper vanaf volgend schooljaar van start gaat. Lees ook: - PvdA: 'Verdwijnen Sporthopper eeuwig zonde' (2013)