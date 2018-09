'Afzichtelijke, dikke gouden ring' uit de oudheid levert 'aardig bedrag op'

Johan Kannegieter uit Zuidhorn vond vorig jaar met zijn metaaldetector een gouden vikingring op een akker in Loppersum. Die heeft hij nu 'voor een aardig bedrag' verkocht aan het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.

'Hoeveel wil ik voor mezelf houden, ook uit respect voor de grondeigenaar. Die geef ik de helft van de opbrengst. Dat is een wettelijke verplichting', vertelt Kannegieter.

Geen smaak?

Hij had er geen behoefte aan de ring zelf te houden. 'Ik vind het een afzichtelijke, dikke gouden ring.' De Vikingen hadden dus geen smaak? 'Dat durf ik nu wel te zeggen, want ze waren een woest volk.'

Hoe de ring hier in de grond is terecht gekomen 'blijft gissen', stelt Kannegieter.

'Het is bekend dat het gebied rond Loppersum een handelswierde is geweest. Daar werd veel gehandeld en geruild. Dat er hier Scandinaviërs zijn geweest heeft men wel vermoed, volgens een archeoloog. Maar daar zijn nooit bewijzen voor gevonden. Tot deze ring.'

In het depot

Eerder werd op de vindplek al een gouden kruis gevonden, uit dezelfde tijd.

De ring ligt momenteel in het depot van het museum in Leiden. 'Zo'n bijzondere vondst hoort echt in een museum voor oudheden. Daar worden bijvoorbeeld ook speciale exposities gehouden rond de Vikingen.'

Kannegieter heeft nog wel een grote wens. Een vondst van voor het jaar nul , bijvoorbeeld uit de Bronstijd, staat nu bovenaan het verlanglijstje van Kannegieter. 'Daarop heb je de meeste kans in Drenthe.'