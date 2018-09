Vertrekkend directeur Wildlands: 'Goed dat er iemand met een frisse blik komt'

'Ik ben de grootste fan van Wildlands, waardoor ik het park en theater niet meer objectief kon beoordelen. Het is goed dat er iemand met een frisse blik komt, die niet die bagage van de opbouw van het park en theater heeft.'

Dat zegt vertrekkend directeur Frankwin van Beers van Wildlands Adventure Zoo in Emmen in gesprek met RTV Drenthe. Hij maakte woensdag bekend per direct te vertrekken.

'Het is goed zo. Het is ook geen besluit van vandaag op morgen en zo hoort het ook. Tuurlijk hoort er ook verdriet bij, maar trots overheerst. Het is toch wel je kindje.'

Tegenvallende bezoekersaantallen

Van Beers kwam in 2010 aan het roer bij de oude dierentuin in Emmen waar hij onder meer de reorganisatie meemaakte. In de tussentijd was hij al druk bezig met het ontwikkelen van Wildlands Adventure Zoo en het Atlas Theater.

Het Atlas Theater en Wildlands draaiden vorig jaar beide verlies. Het park 1,8 miljoen euro en het theater ruim zeven ton. Wildlands kampt ook met tegenvallende bezoekersaantallen.

'We zijn bezig met een koerswijziging, strategie en het nieuwe bedrijfsplan. Dan moet je daar ook vanaf het begin tot eind bij zijn en niet na een halfjaar zeggen: 'ik ga weg'. Het voelt als een natuurlijk moment en iedereen mag er verder van vinden wat hij wil.'

Belevingspark

De vertrekkend directeur bedacht onder meer het concept 'belevingspark'. Beleving in combinatie met dieren. Toch komt het park daar nu deels op terug. Er was wellicht namelijk iets te krampachtig afscheid genomen de benaming 'dierentuin'.

Van Beers staat achter die koerswijziging. 'Het is niet zo dat we het park over de kop gooien. In onze naam komt ook 'Zoo', dierentuin, naar voren. We gaan het alleen meer communiceren.'

