RUG ziet oordeel inspectie met vertrouwen tegemoet

De Rijksuniversiteit Groningen ziet het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de financiering van het Yantaiproject met vertrouwen tegemoet.

Dat schrijft de RUG in een verklaring op de eigen website.

Zijspoor

Het gaat om het plan om in de Chinese miljoenenstad Yantai een vestiging van de Groningse universiteit te openen op een al bestaande campus. De voorbereidingen voor dat project, dat eerder dit jaar door de Universiteitsraad op een zijspoor is gezet, hebben tot nu toe minimaal 2,8 miljoen euro gekost.

Volgens onderzoek van studenten uit de universiteitsraad is een deel van dat geld afkomstig uit publieke middelen, oftewel belastinggeld. Dat was door het ministerie van Onderwijs juist expliciet verboden.

Privaat geld

Een van de aantijgingen van de studentenfractie DAG is dat de universiteit geld dat jarenlang was verdiend met het eigen IT-bedrijfje UOCG met terugwerkende kracht als 'privaat geld' aanmerkte. Ook zou de interne verkoop van het bedrijfje aan de RUG Houdstermaatschappij voor één miljoen euro betaald zijn uit publieke middelen, terwijl de opbrengst als privaat geld terecht kwam bij de universiteit en vervolgens in het Yantaiproject gestoken werd

UOCG

Volgens de universiteit was er, na overleg met het ministerie van Onderwijs, alle reden om de inkomsten van UOCG als bedrijfswinst aan te merken en ging het dus altijd al om privaat geld.

Ook beschikte de RUG Houdstermaatschappij over voldoende privaat vermogen om de verkoop van UOCG te betalen. Of die betaling ook feitelijk uit private middelen gedaan is, wordt overigens niet gezegd. Wel voegt de universiteit eraan toe dat zelfs als achteraf zou blijken dat een deel van de inkomsten als publiek geld aangemerkt moeten worden, dat gerepareerd zou kunnen worden omdat de universiteit over voldoende privaat vermogen zou beschikken om alle kosten te dekken.

Conform de regels

De universiteit wijst erop dat dat het juist op eigen initiatief om advies en richtlijnen heeft gevraagd van de Onderwijsinspectie voor de financiering van 'Yantai' en dat ze volledig conform de regels van het ministerie heeft gehandeld.

Urenadministratie

Wel gaat de universiteit de bewering van DAG controleren dat medewerkers veel meer uren aan het Yantaiproject hebben gewerkt dan in de boeken staat. Dat zou volgens DAG een manier zijn geweest om de kosten voor de buitenwereld te drukken. Mocht dat waar blijken, dat zal de RUG ook die kosten dekken uit haar private middelen.



