'Afschieten wilde kat om weidevogel te beschermen werkt niet'

De overweging van het provinciebestuur om wilde katten af te laten schieten om zo de weidevogel te beschermen is niet de beste optie. Dat zegt Daniella van Gennep van stichting Dierenlot.

'Afschieten van zwerfkatten helpt niet, er komen weer katten voor in de plaats', zegt ze.

Van Gennep doet haar uitspraken naar aanleiding van het debat over het beheer van weidevogels in onze provincie. Het provinciebestuur houdt de optie open om zwerfkatten te laten afschieten om zo weidevogels in onze provincie te beschermen.

Het is niet specifiek gezegd dat zwerfkatten worden afgeschoten, maar de optie wordt opengehouden.

Tegen het zere been

Dat is tegen het zere been van meerdere partijen in Provinciale Staten. Zowel Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en de PvdA zien de maatregel niet direct zitten.

Stichting Dierenlot geeft aan dat de zwerfkat de weidevogel ook niet specifiek als prooi ziet, en de zwerfkat dus niet de grootste boosdoener kan zijn voor de dood van weidevogels.

'De zwerfkat vangt meestal muizen en andere kleindieren', zegt Van Gennep. 'Dat blijkt uit gedegen onderzoek van de universiteit van Wageningen.' Volgens haar worden de vogels niet beschermd door de jacht op katten te openen.

'Noodtoestand voor de weidevogel'

Dat de weidevogel het lastig heeft in onze provincie, erkent directeur Marco Glastra van stichting Groninger Landschap.

'Het is een noodtoestand voor de weidevogel. Ik zou haast zeggen: het is twee voor twaalf', meldt hij. 'Als we nou niks doen is de weidevogel binnen een generatie gewoon verdwenen. Het verbeteren van de leefbaarheid is daarin cruciaal.'

Maar ook Glastra erkent: afschieten van de zwerfkat is voor hem ook geen optie waar hij warm van wordt.

Laatste middel

Gedeputeerde Henk Staghouwer geeft aan dat het afschieten van zwerfkatten niet de eerste optie is.

'Ook het college is niet van plan om met het geweer door het veld te rennen en katten te schieten', aldus Staghouwer. Maar hij sluit het ook niet uit: 'Op de allerlaatste plaats staat de mogelijkheid voor het gebruiken van het geweer.'

Met dat antwoord is fractievoorzitter Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) niet tevreden. 'U noemt als laatste middel het overgaan tot afschieten? Wanneer is dat, het laatste moment?', vraagt ze zich af.

Staghouwer kan daar naar eigen zeggen geen antwoord op geven. 'Daarover wil ik met het veld, de organisaties in gesprek', is zijn verweer.

