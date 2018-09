Deel dit artikel:













Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar Wijmenga Ciska Wijmenga (archief) (Foto: RTV Noord)

Ciska Wijmenga, hoogleraar Humane Genetica in het UMCG, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Ze kreeg de koninklijke onderscheiding woensdag uit handen van locoburgemeester Mattias Gijsbertsen van de gemeente Groningen. Toonaangevend wetenschapper Wijmenga staat te boek als vooraanstaand en toonaangevend wetenschapper. Haar werk heeft volgens het UMCG bijgedragen aan het begrip van de genetica van complexe en chronische aandoeningen. Haar onderzoek richt zich met name op glutenintolerantie. In 2015 ontving Wijmenga de prestigieuze Spinozapremie. Lees ook: - Wijmenga ontvangt Spinozapremie (2015)