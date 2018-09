Omwonenden noordelijke N34 tegen gedeeltelijke verdubbeling

Omwonenden van de N34 tussen Annen, Schipborg en Zuidlaren willen niet dat de weg in dat gebied verdubbeld wordt. Volgens hen ligt de weg nu al dicht op huizen en levert de gedeeltelijke verdubbeling niet meer veiligheid en nauwelijks tijdwinst op.

Dat zeiden ze woensdag tegen Provinciale Staten van Drenthe, meldt RTV Drenthe. De provincie heeft plannen om de N34 op drie of vier plaatsen te verdubbelen.

Eén van de dubbele stukken zou tussen Annen en Zuidlaren kunnen komen. Dat kost 93 miljoen, gaat door kwetsbaar natuurgebied en levert volgens de omwonenden 1,6 minuut snellere reistijd tussen Emmen en Groningen. De andere wegstukken waarnaar wordt gekeken liggen bij Gieten en tussen Borger en Gasselte.

Veiligheid

'De veiligheid neemt met gedeeltelijke verdubbeling juist af. Het beloont roekelozer weggedrag en er is vooral aan het einde van de dubbele stroken kans op ongelukken', zei Eddy Elsinga van de Dialooggroep N34. De groep vreest ook dat de N34 tussen Emmen en De Punt helemaal vierbaans wordt.

Volgens gedeputeerde Henk Brink wordt het juist wel veiliger. 'Als je tussen Emmen en De Punt op een aantal stukken van drie à vier kilometer kunt inhalen, dan ga je dat niet op onveilige stukken doen.'

Trein

De SP wilde dat opnieuw gekeken gaat worden naar een treinverbinding om de N34 te ontlasten. Volgens Statenlid Ko Vester liggen er nieuwe kansen nu in Twente gesproken wordt over een treinverbinding naar Emmen en Groningen.

'En die zou met 250 miljoen ook goedkoper worden dan de ooit berekende verbinding Emmen - Groningen. Arriva wil er wel gaan rijden.'

Volgens Brink kost een spoorlijn echt veel meer dan 250 miljoen en als Arriva gaat rijden gaat er ook bijdrage in de exploitatie gevraagd worden en niet alleen in de aanleg. Een nieuwe treinverbinding is al vaker opgedoken in provinciale plannen, maar steeds veel te duur.

Provinciale Staten van Drenthe praat op 3 oktober verder.

