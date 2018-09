Verdeeldheid binnen Groninger coalitie over invoeren basisbaan

Verdeeldheid op het Groninger Stadhuis over de basisbaan (Foto: Chris Bakker/RTV Noord)

De coalitiepartijen D66, PvdA, GroenLinks en VVD in Stad zijn sterk verdeeld over de mogelijke invoering van een basisbaan voor mensen die in de bijstand zitten. PvdA ziet zo'n baan graag weer ingevoerd worden en liet onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid.

Uit het onderzoek blijkt dat een basisbaan haalbaar is voor de gemeente Groningen. De onderzoekers zien dat er meer dan genoeg werk voorradig is, zoals het werk van een conciërge of onderwijsassistent.



28.000 euro

De gemeente zou per baan 28.000 euro moeten betalen. Groningen denkt dat er ruimte is voor ruim 500 basisbanen. De onderzoekers adviseren om geen mensen een basisbaan te geven die uitzicht hebben op regulier werk.

PvdA-fractievoorzitter Carine Bloemhoff kan zich vinden in die aanbeveling. 'Mensen hoeven niet per se door te stromen naar regulier werk. We moeten accepteren dat dit gewoon werk is voor mensen, werk dat ze een aantal jaar kunnen doen.'



'Oude wijn in nieuwe zakken'

Het CDA staat lijnrecht tegenover het basisbaan-gedachtegoed. Volgens René Bolle is het voorstel van een basisbaan 'oude wijn in nieuwe zakken', verwijzend naar de voormalige Melkertbanen.

'De gemeente is geen banenfabriek. Probleem is dat als het economisch slechter gaat dit soort banen worden geschrapt. Gaat het nou om banen creëren of om het activeren van mensen?'



'Verander de naam'

Coalitiepartij GroenLinks is in beginsel niet tegen de invoering van een basisbaan, maar vindt het meer van belang dat de naam basisbaan wordt vervangen.

'Wat als we het nou een andere benaming geven? Dan hebben we echt iets anders dan we al hadden. Een naam die door de mensen gedragen wordt', aldus de nieuwe fractievoorzitter Gliminia Chakor. Haar voorstel leek de partijen die tegen de basisbaan zijn niet te beïnvloeden.



Scholing en vrijwilligersvergoeding

Coalitiegenoot D66, de grootste partij in Stad, is wel tegen de invoering van een basisbaan. Het geld dat wordt uitgegeven aan een basisbaan geven ze liever uit aan een vrijwilligersvergoeding of voor scholing.

'Op die manier kunnen we het geld aan alle mensen uitgeven die bijstandsgerechtigd zijn. Met een basisbaan krijgt ongeveer tien procent van de doelgroep een baan.'



Geen basisbaan

De VVD, die ook deel uitmaakt van het stadsbestuur, ziet helemaal niks in het invoeren van een basisbaan.

'Als iemand gesubsidieerd als conciërge aan de slag kan, dan kan diegene dat toch ook ongesubsidieerd doen? Wij zijn tegen basisbanen en voor echte banen', aldus Elisabeth Akkerman.



Voor, maar meer onderzoek

De SP-fractie is in beginsel voor de basisbaan, maar is nog niet overtuigd.

'Wij willen weten of mensen er in besteedbaar inkomen niet op achteruitgaan', aldus Rosita van Gijlswijk. De socialisten zijn bang dat de basisbaan voor een 'armoedeval' gaat zorgen. 'Wij pleiten daarom ook voor een onderzoek naar de gevolgen van de basisbaan.'

De eenmansfractie van Partij voor de Dieren sluit zich aan bij de vraag om vervolgonderzoek.



Huidige raad beslist niet

Alhoewel commissieleden woensdagavond de mogelijke invoering wel bespraken, nemen ze geen besluit. Dat zal de nieuwe gemeenteraad moeten doen. Die zit er vanaf volgend jaar. 'Het blijft een politieke afweging', zei wethouder Roeland van der Schaaf samenvattend tot besluit.

Lees ook:

- Groningen verdeeld over de basisbaan - wat is het en wat kost het?

- Vuurwerk in raad Stad: 'Wethouder maakt zich volkomen belachelijk'