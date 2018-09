Werkzaamheden Meerwegbrug gaan door; noodbrug aangelegd

De onderhoudswerkzaamheden aan de Meerwegbrug in Haren kunnen toch van start gaan. Er komt een noodbrug. De provincie Groningen wilde het onderhoud deze zomer al uitvoeren, maar horecaondernemers vlak bij de brug zagen dat niet zitten.

Die verwachten te veel schade als de klanten om moesten rijden om bij hun restaurant te komen.Met de aanleg van de noodbrug is nu een oplossing gevonden. Maar dan wel alleen voor verkeer dat vanaf de A28 komt en richting Eelde/Paterswolde rijdt.



Rechtszaak

Eerder al spanden de ondernemers een rechtszaak aan tegen de provincie. Die is nu van de baan. De ondernemers waren niet in de voorbereiding betrokken. Woensdagmiddag zou een vervolg zijn bij de rechter. Maar door de noodbrug is nu een compromis gesloten.

De werkzaamheden aan de brug gaan in oktober van start. Op welke datum dat precies gebeurt, wordt nog bekend gemaakt.

