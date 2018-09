Maxmania in Groningen

Maxmania woensdag in Groningen. Enkele honderden fans waren naar Groningen gekomen om een glimp van Max Verstappen op te vangen. Hij kwam naar Groningen voor de opening van de vernieuwde supermarkt in het Euroborg-complex.

Verder in Noord Vandaag aandacht voor een gouden ring, een veenbrand bij onze Oosterburen, zwerfkatten en de première van een bijzondere Molukse voorstelling.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

Dertig minuten was Verstappen woensdag in Groningen. Het bezoek was strak georganiseerd, maar de coureur had alle tijd voor een praatje en een handtekening. Onze collega Steven Radersma ging er ook heen en probeerde in de buurt van Verstappen te komen. Of het is gelukt, ziet u hier.



Slachtofferverklaring

Slachtoffers van een misdrijf leggen steeds vaker een verklaring af in de rechtszaak over hetgeen hen is overkomen en wat de gevolgen zijn. Donderdag doet de student die is neergeschoten door de Korrewegschutter zijn verhaal in de Groningse rechtbank tijdens de rechtszaak. Simone Schuitema van Slachtofferhulp vertelt hoe slachtoffers worden voorbereid om hun verhaal te doen.

Een bijzonder verhaal

Woensdag is de voorstelling 'Een Tijdelijk Verblijf' in première gegaan. De voorstelling vertelt het verhaal van Molukse KNIL-soldaten die in de jaren vijftig van de vorige eeuw naar Nederland kwamen. De eerste voorstellingen worden in de Molukse kerk van Appingedam gespeeld. Een bijzondere plek voor een unieke voorstelling.

Bekijk de uitzending hier boven of via Uitzending gemist