Wereldkampioen kickboksen verkiest China boven Europees titelgevecht

Sarèl de Jong at de afgelopen maanden alleen maar kip, rijst en groente en soms alleen maar groente. Zo moest de wereldkampioen kickboksen 3,5 kilo zien kwijt te raken om te kunnen boksen in China.

Volgende week zaterdag treedt de rijzende ster uit Meedhuizen op speciale uitnodiging van de Chinese kickboksorganisatie aan in de klasse tot 60 kilogram tegen Kong Wang. Dat is een profgevecht in een lagere gewichtsklasse dan waarin ze normaal uitkomt.

In China gebeurt het

De Jong greep de invitatie uit China met beide handen aan. Maar daardoor moet ze komend weekend wel een Europees titelgevecht in Stadskanaal laten schieten. 'Kijk, een Europees titelgevecht is natuurlijk hartstikke mooi. Maar in China gebeurt het. Daar kan ik veel meer uit mijn sport halen.'

Begrip

De Jong hoopt door in China goed te presteren, meer gevechten en dus meer geld uit het vuur te slepen in Azië waar het kickboksen veel meer leeft dan in Europa. 'In Stadskanaal hadden ze wel begrip voor mijn besluit.'

Uitdaging

Van tegenstander Kong Wang weet De Jong nagenoeg niets. 'Ik heb twee YouTube-filmpjes gezien, maar dat is ook alles'. Toch weet ze dat ze aan de bak moet, want de Chinese prof is geen kleintje. 'Het wordt een uitdaging, maar ik wil me echt laten zien.'

Kip en broccoli

Dat ze speciaal is afgevallen voor deze wedstrijd was ook al geen makkelijke opgave. 'Vanmiddag nog rijst met kip en broccoli. Of ik dat dieet na het gevecht ga volhouden? Ik denk het niet....'

