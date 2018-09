Groningen staat aan de vooravond van landelijke rookprimeur

De gemeenteraad van Groningen wil rookvrije zones mogelijk maken rondom openbare gebouwen zoals theaters, ziekenhuizen, maar ook speeltuinen. Als de raad binnenkort instemt is Groningen de eerste Nederlandse gemeente waar roken op straat verboden is.

Volgens de gemeente zijn er al dertig organisaties die de openbare ruimte rondom hun gebouw rookvrij willen maken.



Een bedrijf of instantie kan zelf bepalen of ze het eigen terrein rookvrij maken. De stoep rondom een pand is echter openbare grond, een plek waar je dus (vooralsnog) mag roken. Zo'n plek kan dus met het aannemen van het voorstel als rookvrije zones worden aangewezen. Roken op zo'n plek betekent een overtreding, dus een boete. De gemeente maakt de zones alleen mogelijk rondom openbare gebouwen.



Longartsen

De longartsen Hester van der Vaart (UMCG) en Henk Kramer (Martini Ziekenhuis) deden hun zegje tijdens de commissievergadering van woensdagavond toen het voorstel werd besproken. Ze drukten de politici op het hart om ermee in te stemmen. Beide ziekenhuizen krijgen een volledig rookvrij ziekenhuisterrein, maar dat is voor hen nog niet genoeg.



'We moeten voorkomen dat mensen net buiten het ziekenhuis gaan roken. Zoals bijvoorbeeld in bushokjes, dat gebeurt nu wel. Dat is zonde van onze inspanningen', aldus Kramer.



'We willen voorkomen dat onze patiënten en bezoekers in een haag van rook terecht komen en worden verleid tot roken', zegt Van der Vaart. 'Roken is de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterven in Nederland.'



Politiek Groningen

Groot voorstander van het plan is coalitiepartij D66, maar ze vindt het instellen van de zones niet voldoende om het aantal rokende mensen tegen te gaan. 'Als er geen daadwerkelijke ondersteuning komt blijven rokers ook roken. We moeten dus ook fors inzetten op het stoppen met roken.'



Coalitiepartner VVD is stukken minder enthousiast over het plan van het eigen college. Wethouder Joost van Keulen liet eerder al weten niet achter het plan van collega-wethouder Mattias Gijsbertsen te staan. 'We vinden het symboolpolitiek, daar zijn we niet voor', aldus raadslid Max Blom. 'Het is een wassen neus. De handhaving is niet geregeld en kan niet worden afgedwongen.'

Ook de SP ziet het verbod niet zitten.



Handhaving

Niet alleen de VVD maakt zich zorgen over de handhaving van het besluit. Meerdere partijen vragen zich af of handhaven mogelijk is.



'Het UMCG kan niet handhaven en geen boetes uitdelen. Hoe ziet het college dat voor zich?', vraagt PvdA-fractievoorzitter Carine Bloemhoff zich af.



Herman Pieter Ubbens (CDA): 'Hoe gaan we handhaven? Mensen moeten elkaar dus gaan aanspreken. Ik vraag me af of we dat op veel andere punten dan ook moeten doen? Ik denk niet dat zoiets haalbaar is.'



Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland): 'Wat als een instelling wel om handhaving gaat vragen? We zien de laatste jaren dat we te weinig geld hebben voor handhaving. Daar zit nog wel een hobbeltje. Gaan we daarvoor dan extra geld uittrekken? Daar zijn we geen voorstander van.'



Liever geen boetes uitdelen

Wethouder Gijsbertsen laat weten dat het niet de bedoeling is om boetes uit te delen. 'Het UMCG is van plan om beveiligers extra te trainen. Wij kunnen ons wel voorstellen dat we eens een handhavingsactie gaan inzetten.'

Volgens de stadsbestuurder is het vooral de bedoeling dat mensen elkaar aanspreken op het niet toegestane gedrag.



Als het voorstel uiteindelijk op een meerderheid kan rekenen zal het niet alleen mogelijk zijn om roken rondom openbare gebouwen te verbieden, maar ook om plekken aan te wijzen waar andere rookgassen zoals uitlaatgassen van brommers verboden kunnen worden.



De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel.



