Heeft Donar last van 'spionnen' bij belangrijke training in Kosovo?

Voor de basketballers van Donar gaat het echte werk donderdagavond beginnen. De Groningers spelen dan de eerste wedstrijd in de voorronde van de Champions League, uit tegen de nummer twee van Kosovo, Prishtina.

Woensdagavond werd er een training afgewerkt in de speelhal en daarbij werd de ploeg lichtelijk gestoord door pottenkijkers. 'Je wil je natuurlijk in alle rust kunnen voorbereiden en dat zij nieuwsgierig zijn, is een goed teken', zegt Donar-coach Erik Braal met een glimlach.

Wie zijn het?

'Er zijn hier in de andere zalen ook andere sporten, dus je weet niet wie het zijn, maar het zou gerust een assistent-coach kunnen zijn. Om dat risico uit te sluiten, vragen we iedereen om weg te gaan', vervolgt de oefenmeester.

FIBA-regel

'Maar het is ook een beetje het spel. Dat hoort er een beetje bij. In principe is het een FIBA-regel dat wij de zaal voor onszelf hebben en dat er niemand rondloopt.'

'Grijze situatie'

'Het is ook vaak zo dat de zaal in orde wordt gemaakt voor de wedstrijd en dat er veel dingen moeten gebeuren, dus het is ook altijd een beetje een 'grijze situatie', wie mag er wel in en wie niet? Maar in principe willen we gewoon dat als we echt bezig zijn met tactische zaken, dat we dan in alle rust kunnen werken.'

Is iedereen er klaar voor?

De groep is compleet in Kosovo, nu ook de internationals zijn aangesloten, na de thriller van het Nederlands team tegen Litouwen van afgelopen maandag. Shane Hammink en Arvin Slagter sloten dinsdag in Wenen aan bij de groep.

Hammink en Slagter

'Shane heeft over de dertig minuten gespeeld, maar die ziet er nog wel fris uit en is ook nog wel jong genoeg om snel te herstellen. Arvin heeft ruim twintig minuten gespeeld. Ze hadden allebei een mooie rol in een mooie wedstrijd. Ze zijn weer met open armen ontvangen en volgens mij doet ze dat goed.'

Prishtina versus Donar

Een groot verschil tussen beide ploegen is dat Donar acht spelers heeft overgehouden van vorig seizoen, bij de tegenstander, Prishtina, heeft niemand vorig seizoen samengespeeld in Kosovo.

'Dat is een voordeel voor ons. Het zijn wel goede spelers hoor, die bij elkaar worden gezet, dus het zijn individueel echt goede spelers. Maar ik denk wel, tenminste dat zou moeten, dat wij als team een stukje verder zijn', besluit Braal.

Live

Het duel begint donderdagavond om 20.00 uur en is live te volgen via een stream op onze website.

Lees ook:

- Braal: 'Wij hopen tegen Prishtina het verschil te maken met een ingespeelder team'

- Donar-duo verliest nipt van basketbalreus in WK-kwalificatie