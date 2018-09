Hoeveel pech kan een mens hebben: Geuko betrokken bij auto-ongeluk op de A7

De zesjarige verlamde Geuko uit Winschoten reed als passagier over de A7 in zijn eigen rolstoelbus terug van een behandeling in het UMCG. Vader Gert-Jan achter het stuur en een verpleegkundige op de passagiersstoel, toen het akelig misging.

De rolstoelbus reed op de linkerrrijstrook om een vrachtwagen in te halen, toen plotseling een auto op de rechterrrijstrook voorbij kwam en achter tegen de vrachtagen botste.

Vast aan de truck

De personenwagen botste vervolgens tegen de rolstoelbus, die op zijn beurt weer tegen de vrachtwagen knalde. De auto boorde zich daarna tussen de vrachtwagen en de rolstoelbus. Doordat de auto vast kwam te zitten aan de vrachtwagen én de rolstoelbus hing alles vast aan de truck.

De chauffeur van de vrachtwagen behield zijn kalmte en reed keurig naar de kant waardoor verdere ongelukken uitbleven. Dit gebeurde allemaal met een snelheid van zo'n tachtig kilometer per uur.

Held

'De chauffeur is een held', vertelt vader Gert Jan van Lang. 'Door al zijn ervaring wist hij erger te voorkomen'. Van Lang trilt nog na van de gebeurtenissen. 'De automobilist had een black-out. waarschijnlijk heeft hij gas gegeven in plaats van te remmen....'

Geuko en de verpleegkundige kwamen met de schrik vrij. 'Geuko schoot wel uit zijn hoofdsteun, maar gelukkig had hij verder niets. Ik heb zelf een gekneusde arm, waarschijnlijk door een ruk aan het stuur'

'We waren er zo blij mee'

Door het ongeluk is de rolstoelbus zwaar beschadigd. 'We hadden de bus nog maar pas. Gekocht vanuit de stichting. We waren er zo blij mee. En nu dit. Donderdag wordt de schade bekeken. Ik hoop zo dat het meevalt.'

Het ongeluk kwam een paar uur voordat studenten van de Hanzehogeschool een benefietactie hielden voor Geuko. Geuko lijdt aan de zeldzame ziekte AFM, waardoor hij verlamd is geraakt. Het gezin Van Lang is al jaren bezig om de goede behandeling voor Geuko te vinden.

Pech

De oplossing zou voor handen zijn in de Verenigde Staten. Maar daar is veel geld voor nodig. Met allerlei inzamelingen wordt geprobeerd dat bij elkaar te sprokkelen. Tot nu toe is dat nog niet gelukt. En dan krijg je ook nog ene ernstig ongeluk. Hoeveel pech kan een mens hebben.

