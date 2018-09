Michels neemt fusie-ervaring mee naar buurgemeenten

'Nee niet Eikelenburg, maar Van Ekelenburg'. Het was woensdagavond handjes schudden, aan elkaar wennen en de naambordjes goed proberen te lezen in de raadszaal van Delfzijl. Daar kwamen 21 raadsleden uit de havenstad, Appingedam en Loppersum bij elkaar om te praten over de aanstaande gemeentelijke fusie.

Het was de eerste vergadering van de zogenoemde raadsklankbordgroep, waar een delegatie van de volksvertegenwoordigers uit de drie gemeenten in zit. De 'G21' komt eens in de zoveel tijd bij elkaar om te praten over de nieuwe DAL-gemeente.

Eer

Burgemeester Rinus Michels van Winsum is benoemd als onafhankelijk voorzitter. De (jarige) burgervader vindt het een hele eer en wil zijn fusie-ervaring graag meenemen naar de DAL-gemeente. Winsum gaat komend jaar namelijk op in de nieuwe gemeente Het Hogeland, met Bedum, De Marne en Eemsmond.

'Ik vind het mooi en belangrijk om de volksvertegenwoordigers mee te nemen in het proces. Dat zijn namelijk de mensen die de nieuwe gemeente straks vorm gaan geven', benadrukt Michels.

Wettelijke weg

De eerste belangrijke stap is nu het schrijven van het zogenoemde herindelingsontwerp, dat de basis vormt om de fusie wettelijk vast te leggen. Daarover nemen de raden nog dit najaar afzonderlijk van elkaar een besluit. Daarna volgt volgens Michels een flinke uitdaging.

'De vraag is hoe het ons lukt de bevolking in het gebied achter ons te krijgen. Die heeft namelijk al heel veel te maken met onder meer de aardbevingsproblematiek en is daar psychisch behoorlijk mee belast. Het is daardoor een hele opgave om hen toch te betrekken bij dit proces.'

Geen vertraging

Michels verwacht niet dat het fusieproces vertraging gaat oplopen, onder meer met het oog op de Statenverkiezingen volgend jaar. 'Het proces is van onderop gelopen en heeft steun van de provincie. Ik kan me niet voorstellen dat hier straks één Statenlid voor gaat liggen.'

De klankbordgroep heeft besloten de vergaderingen te houden in de raadszaal van Delfzijl. Niet alleen omdat het de grootste zaal is, maar ook omdat de vergaderingen voor inwoners live te volgen zijn in beeld én geluid.

Vertrouwde omgeving

'Het wordt geen reizend circus, maar een vertrouwde omgeving waar we het gesprek met elkaar aangaan', besluit Michels.

Delfzijl, Appingedam en Loppersum willen op 1 januari 2021 fuseren. De naam van de nieuwe gemeente is nog niet bekend.

