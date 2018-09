Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jur Vrieling stuurt Glasgow met twee gebroken ribben foutloos door de ring Jur Vrieling koestert Glasgow (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

'Ze zitten er nog aan'. Dat was het nuchtere Groningse commentaar van Jur Vrieling na zijn foutloze rit in het jachtparcours, zijn eerste onderdeel van de Wereldruiterspelen (wereldkampioenschappen) in het Amerikaanse Tryon.

Vrieling doelde voor de camera's van het paardenblad Hoefslag met 'ze zitten er nog aan' op zijn ribben. Vrieling rijdt in de VS rond met twee gebroken ribben die hij opliep bij een val in een wedstrijd vorige week. Extreme hitte Maar Vrieling hield zich zwaar ingepakt op het belangrijkste hippische evenement van het jaar goed staande, net als Glasgow zijn paard. In de extreme hitte, op het heetst van de dag, gaf het dier geen krimp. Jur Vrieling met Glasgow (Foto: RTV Noord) IJs erop 'Glasgow sprong goed', zei de ruiter uit Holwierde. 'Nu veel water en ijs erop, en fris worden. Want er komen nog belangrijke dagen aan'. Vrieling doet met de Nederlandse ruiterequipe een gooi naar goud. Aan Vrieling zal - het gebroken ribben of niet - zeker niet liggen. Lees ook: - Springruiter Vrieling met blessure naar WK