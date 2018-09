Handtekeningenactie tegen sluiting huisartsenpost Delfzijl

Zorgen over de huisartstenpost in Delfzijl (Foto: ANP)

De PvdA in Delfzijl gaat handtekeningen inzamelen om de sluiting van de huisartsenpost in de havenstad 's avonds en 's nachts te voorkomen.

Dinsdag kwam naar buiten dat Doktersdienst Groningen van plan is de spoedpost te sluiten, om zo de werkdruk onder huisartsen te verlagen.

Scheemda of Stad

Inwoners zouden dan doordeweek en in het weekend 's avonds aangewezen zijn op de post in het nieuwe ziekenhuis in Scheemda of het Martini Ziekenhuis in Groningen.

'Het kan toch niet zo zijn dat ons gebied, na de sluiting van het Delfzicht ziekenhuis dit jaar, ook nog deze voorziening kwijtraakt', zegt Janny Volmer van de PvdA.

De Seniorenpartij en de ChristenUnie (CU) in Delfzijl zijn bezig met een motie die de huisartsen moet oproepen de post in Delfzijl te behouden. Het voorstel wordt door de hele raad ondersteund. Ook politiek Appingedam wil zich hierbij aansluiten.

'Dit kan zo niet'

'We willen vanuit de politiek de huisartsen, de dokterdienst en Menzis laten weten: dit kan zo niet, hier moet je anders mee omgaan', zegt de Delfzijlster CU-fractievoorzitter Cor Buffinga.

De huisartsen in de regio willen de post wel openhouden, liet zorgwethouder Meindert Joostens (CU) dinsdag weten. 'Alleen het besluit ligt bij de 280 huisartsen in de provincie. Die bepalen welke posten openblijven.'

'Erg voorbarig'

Huisartsenkring Groningen liet dinsdag weten dat de ontstane onrust erg voorbarig is. Het zou slechts één van de plannen zijn om de werkdruk te verminderen. De huisartsen zouden op z'n vroegst in november besluiten of de post in Delfzijl openblijft of niet.

Lees ook:

- Plan om openingstijden huisartsenpost Delfzijl te beperken stuit op verzet