'Als er niks verandert, wordt Zevenhuizen het dorp zonder voorzieningen'

De nut en noodzaak van een multifunctioneel centrum (mfc) in Zevenhuizen staat niet ter discussie, maar de vraag is: wie draait op voor de kosten? De gemeente Leek wil 2,5 miljoen euro bijdragen, maar inwoners van het dorp willen dat de gemeente meer op tafel legt.

Inwoners van Zevenhuizen maken zich al sinds jaar en dag hard voor een multifunctioneel centrum in het dorp. Zevenhuizen kent op dit moment slechts één gemeenschappelijke voorziening, maar ook die deuren sluiten binnen drie jaar.

Richard Kobes van Stichting MFC Zevenhuizen: 'Hoe leuk is het leukste dorp van Groningen over drie jaar nog? Als er niks verandert, wordt dit het dorp zonder voorzieningen.' Volgens Kobes is een multifunctioneel centrum bittere noodzaak voor de leefbaarheid van Zevenhuizen: 'Dit is een levensader voor alle verenigingen.'

Wisselende kosten

Lange tijd was onduidelijk wat een dergelijk centrum moet kosten. Er werd gegokt op negen miljoen, dat is vervolgens verlaagd naar zo'n zeven miljoen. Nu ligt dat bedrag nog een paar miljoen lager. Dat komt door het water dat het dorp bij de wijn gedaan heeft.

Richard Kobes, voorzitter van MFC Zevenhuizen: 'Wij hebben bijvoorbeeld gesneden in het aantal vierkante meters. Er is namelijk voor gekozen om de school en de dokterspost niet mee te nemen. Dat scheelt toch al wat ruimte en dus ook geld.'

Wie betaalt?

De gemeente Leek is bereid 2,5 miljoen euro bij te dragen, de stichting zelf denkt 1,1 bij elkaar te kunnen sparen. Dat moet mede gebeuren door subsidies, fondsen en acties die de inwoners zelf bedenken. 'Dan is er nog een gat van ongeveer 700.000 euro', vertelt Kobes.

Kobes vervolgt: 'Wij hopen dat er toch nog ergens wat geld vrijkomt. Dan moet je denken aan bepaalde potjes en laatjes. Misschien een potje voor infrastructuur waar wij recht op hebben of een potje voor duurzaamheid.'

'Spookdorp'

De strijd voor een mfc in Zevenhuizen begon in 2014 en is vorig jaar echt concreet geworden. De jarenlange strijd heeft af en toe gezorgd voor hangende koppies, maar de stichting is nu naar eigen zeggen 'vol vuur'. Kobes: 'Af en toe is de hoop de kop in gedrukt, maar wij gaan er gewoon voor. Dit komt gewoon goed.'

Mocht het uiteindelijk toch slecht uitpakken, dan vreest Kobes het ergste: 'Ik denk dat Zevenhuizen dan een spookdorpje wordt. Er zal steeds meer verdwijnen.'