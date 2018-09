Provincie hoopt op geld van minister Schouten

Met het indienen van een drietal plannen hoopt de provincie Groningen erin te slagen geld bij minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit los te peuteren.

De bewindsvrouw kondigde eerder dit jaar aan dat er een miljard euro beschikbaar komt voor plannen uit de regio's. Dat geld wordt in verschillende fasen uitgekeerd, waarbij de eerste fase van 200 miljoen euro binnenkort wordt uitgedeeld.

Pijlers

'We hebben een voorstel ingediend op beleid, dat we in onze provincie heel erg van belang vinden', zegt gedeputeerde Patrick Brouns. Hij noemt de drie pijlers voor de zogeheten RegioDeal: investeren in natuurinclusieve landbouw, de aanpak van de sociale woningvoorraad in Oost-Groningen en het vergroenen van de chemische sector in de EemsDelta-regio. Voor deze plannen vraagt de provincie 60 miljoen euro van het Rijk.

De vraag is of de provincie tijdens deze ronde kans maakt op het geld, want er zijn vanuit allerlei regio's meer plannen ingediend dan de 200 miljoen euro toestaat.

Voorzichtig zijn

Brouns maakt zich dan ook geen illusie. 'We moeten voorzichtig zijn om onze eigen teleurstelling te organiseren. Er zijn namelijk heel veel plannen ingediend. Ik ga niet zeggen of we er daadwerkelijk geld voor krijgen.'

Mocht Groningen voor één of meerdere ingediende plannen geen geld krijgen vanuit het Rijk, overweegt Brouns tijdens de volgende subsidieronde opnieuw een gooi te doen naar het geld vanuit Den Haag.