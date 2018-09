Deel dit artikel:













Brand in flat Hoogezand; bewoner naar het ziekenhuis (Foto: Jos Schuurman/FPS)

In een flat aan de Genestetlaan in Hoogezand heeft brand gewoed. De brand brak uit in een woning op de derde verdieping.

Dat gebeurde rond half drie in de nacht. Ongeveer een kwartier later was de brand uit. Enkele omwonenden zijn door de brandweer met een hoogwerker van het balkon gehaald. De bewoner van het appartement waar de brand woedde, is naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook.