Motorrijder gewond bij ongeval op N33

Op de N33 tussen Gieterveen en Veendam is donderdagmorgen een motorrijder gewond geraakt. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.Het is nog niet bekend hoe de motorrijder eraan toe is. Wel is de traumahelikopter ter plaatse. De oorzaak van het ongeluk is onbekend.

Een rijstrook was een tijdje gesloten voor het verkeer. De weg is inmiddels weer helemaal vrij.