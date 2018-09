Lopend Vuur: Buiten roken moet mogen

Een landelijke rookprimeur voor Groningen. Als de gemeenteraad er mee instemt, is Groningen straks de eerste gemeente waar roken op straat, in bepaalde gebieden, verboden is.

De rookvrije zones komen bij openbare gebouwen als theaters en ziekenhuizen. Ook speeltuinen staan in die lijst. Volgens de gemeente Groningen zijn er al dertig organisaties die de openbare ruimte rond hun gebouw rookvrij willen maken.

In de jaren '70 en '80 mocht je overal roken. Toen was ook niet veel bekend over de gevaren van roken. In de loop der tijd is het aantal plekken waar je mag roken flink beperkt. In restaurants is het bijvoorbeeld al jaren verboden. Een deel van de openbare ruimte in Groningen lijkt daar nu bij te komen.

