Rondje Groningen: Interview met een roodharige ster

Een echte ster in dit Rondje, een rode om precies te zijn. En wie brengt er een vermiste kruiwagen in Warfhuizen terug?

1) Kennismaken met Nemo

Onze verslaggever Wiebe Klijnstra maakte vandaag ook kennis met de bekende, rode kater van de Vismarkt in Stad: Nemo. Hij heeft zijn eigen facebookpagina zelfs.

2) Geen Serious Request in Groningen(?)

Zoveel is voorlopig op te maken uit de hints die op het twitteraccount van van 3FM Serious Request worden geplaatst. Meerdere steden staan wel op de kaart, maar wat het echt betekent...24 september weten we het.

3) Op fietse

Voor de foto even een stukje fietsen over de nieuwe fietsbrug over de Penningsdijk op de Zernikecampus. Hij is vandaag geopend als onderdeel van de Zernikeroute.



Fietsers komen onderweg overigens de kruising met de Eikenlaan tegen en die is regelmatig in het nieuws vanwege de (fiets)drukte. Sikkom publiceerde deze timelapse vandaag.

4) Die zit er lekker in

Grant Sitton van Donar legt er ééntje lekker in, in de voorbereiding op de wedstrijd tegen Pallati i Rinise dhe Sporteve in Kosovo.

5) Is het nog de moeite waard?

Vice vroeg studenten in Groningen of studeren anno 2018 nog wel de moeite waard is.

6) Verzoekje

Wie heeft er een kruiwagen geleend in Warfhuizen? De eigenaar wil hem graag terug.

7) Dag vriendjes en vriendinnetjes

Onze eigen Petra Mulder is op vakantie in Spanje en op bezoek bij... jawel: Adriaan van Bassie en Adriaan.

