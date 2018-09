'Hoe meer fietsen er staan, hoe rustiger het is in de winkel'

Ondernemers op de Vismarkt in Stad zien een ondergrondse fietsenstalling voor de deur wel zitten.

'Op de korte termijn denk je wel even: wordt dit geen grote bouwput', zegt Hilde Bolks van ondernemersvereniging Vismarkt Zuidzijde. 'Maar wat zou het mooi zijn als de fietsen hier voor de deur weg zijn.'

Plan tegen wildparkeren

De gemeente Groningen gaat onderzoeken of er een stalling voor ongeveer 2000 fietsen onder de Vismarkt kan komen. Het is onderdeel van een groter plan dat het wildparkeren in de stad moet tegengaan.

Plannen voor stallingsplekken voor fietsen Afbeelding gemeente Groningen



Rustiger in winkels en meer rommel

Fietsen die voor winkels staan, zijn inderdaad een probleem schetst Bolks: 'We zijn een fietsstad natuurlijk, maar hoe meer fietsen er voor de deur staan, hoe rustiger het bij ons in de winkel is.'

Bolks wijst op nog een ander voordeel van een ondergrondse fietsenstalling: minder rommel voor de deur.

Sinds Koningsdag zijn de vaste fietsenrekken al weg en daar is het al beduidend schoner van geworden Hilde Bolks - ondernemersvereniging Vismarkt Zuidzijde

'Hoe meer fietsen en stallingen er staan, hoe meer rommel zich ophoopt. Sinds Koningsdag zijn de vaste fietsenrekken al weg en daar is het al beduidend schoner van geworden.'



Angst voor minder omzet

Een grote bouwput voor de deur, daar zit niemand op te wachten. Angst voor invloed op de omzet is er dan ook bij Bolks.

'Dat zagen we ook bij winkeliers in de Westerhaven en Brugstraat. Daar zijn ze niet blij geweest met de omzetdaling.'

Ga dan het liefst zo diep mogelijk. Ik ben ook heel benieuwd naar de archeologische resultaten. Hilde Bolks - ondernemersvereniging Vismarkt Zuidzijde

'Goed en strak plan'

Maar in overleg is er volgens de voorzitter van de ondernemersvereniging veel mogelijk.

'Met een heel goed en strak plan, in overleg met alle partijen. En ga dan het liefst zo diep mogelijk. Ik ben ook heel benieuwd naar de archeologische resultaten die het op zal leveren.'

Lees ook:

- Komt er een fietsenstalling onder de Vismarkt?

- Groot tekort aan fietsparkeerplaatsen in stad