'Meer gas uit kleine velden dan uit Groningerveld'

Voor het eerste sinds bijna tien jaar wordt er minder gas uit Groningerveld gehaald dan uit de kleine velden. Overigens daalt ook de gaswinning uit de kleine velden.

Dat blijkt uit ramingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de komende jaren zijn de verhoudingen voor even genormaliseerd, totdat de kleine velden in 2021 Groningen hoogstwaarschijnlijk definitief voorbij streven.

De cijfers komen uit de dinsdag gepresenteerde begroting. Dit kalenderjaar komt de gaswinning in Groningen uit op 19,4 miljard kubieke meter, terwijl de kleine velden 20,5 miljard kuub opleveren.

Na een kort intermezzo waarin de rollen even zijn omgedraaid, zijn dat vanaf 2021 definitief de nieuwe verhoudingen; alle kleine velden op land en op zee samen leveren dan structureel meer op dan het door aardbevingen geteisterde Groningen.