Laatste klus van trainer Van der Vlag valt in het water

Henk van der Vlag maakte een turbulent jaar mee als trainer in het amateurvoetbal. Bij Bato uit Winschoten trok het eerste elftal zich in de winterstop terug.

Komend seizoen zou hij, als laatste klus, aan de slag gaan bij het zondagteam van VV Wildervank, maar ook daar kwam een kink in de kabel.

'Ik heb denk ik niet de juiste keuzes gemaakt. Ik had er nooit op gerekend dat dit bij Wildervank zou gebeuren', vertelt Van der Vlag. Hij lacht erbij als een boer met kiespijn. Want dat juist Wildervank alleen nog een prestatie-elftal heeft op zaterdag doet hem pijn.

Selectie aanvullen

'Een aantal jongens koos ervoor om op zaterdag te gaan voetballen. Ik had op een gegeven moment nog maar zes of zeven spelers over. Ik heb er met behulp van mijn netwerk alles aan gedaan om de selectie aan te vullen, maar dat was geen succes', zegt de oefenmeester

Van der Vlag begon na z'n loopbaan als voetballer aan een trainerscarrière bij Wildervank. Zeven jaar stond hij er aan het roer. Het bestuur greep in en besloot het zondagteam op te heffen.

Bato is zwarte bladzijde

Bij Bato was de situatie niet veel anders. Het enige verschil is dat de mededeling tijdens het seizoen kwam.

'De aanvoerder zei na afloop van de uitwedstrijd tegen Harkstede dat hij ermee stopte. Zijn broer en de keeper ook. Ik dacht bij mezelf 'Wat is dit wel?' Het is een zwarte bladzijde in mijn trainerscarrière. Je gaat dan wel even door een diep dal', berust het voetbaldier in de gang van zaken.

Hij werd wel doorbetaald en kreeg de opdracht om de jeugdafdeling door te lichten. Bato keert net als Wildervank terug met een eerste elftal in de vijfde klasse op zaterdag.

Zorgen

In het geval van Wildervank maakt Van der Vlag zich zorgen. Het is namelijk een flink risico om op zaterdag helemaal opnieuw te beginnen in de vijfde klasse.

'Ze hebben nu twee keer verloren in de beker. Zo snel word je geen kampioen. De vijfde klasse is misschien wel boerenkoolvoetbal. Als je daar op het middenveld staat dan krijg je een stijve nek van alle ballen die over je heen gaan. Ik ben heel benieuwd hoe het uitpakt.'

Steenworp afstand

Hij kan de club van dichtbij blijven volgen want hij woont op een steenworp afstand van het voetbalveld in Wildervank. En hij is er wel in dienst gebleven als trainer van de A-junioren en hoofd opleidingen.

'Ik moet eerlijk zijn, dat is ook geweldig. Je kunt die jongens meer leren dan een speler van het eerste elftal. Het was natuurlijk een domper dat ik geen trainer van het eerste op zondag ben geworden, maar ik ben wel tevreden met hetgeen ik nu doe.'