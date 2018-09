Damster Nicolaïkerk vol scheuren: 'Dit wordt een rechtszaak'

'De scheuren zitten aan de buiten- en aan de binnenkant. Ik denk dat het er ongeveer twintig zijn. De gaswinning is de oorzaak, daar ben ik zeker van.'

Garry Veldman is sinds zeven jaar één van de kerkrentmeesters (beheerders) van de Nicolaïkerk in Appingedam. Vóór zijn pensioen werkte hij bij een plaatselijk bouwbedrijf. Hij weet dus waarover hij praat, wil hij maar zeggen.

Twee tot drie meter

Veldman gaat verder: 'Die scheuren zijn ongeveer 3 millimeter breed. Sommige zijn wel twee of drie meter lang.'

'De kerk is in 2007 helemaal gerestaureerd. Maar in 2013 kregen we voor het eerst te maken met aardbevingsschade. Het herstel kostte toen 89.000 euro. De NAM heeft toen alles betaald.'

Foto: Ronald Niemeijer/RTV Noord.

Achter het kruis is een scheur te zien.



'Zij moeten betalen'

In 2016 begon het weer van voren af aan. Veldman: 'We hebben toen weer nieuwe bevingen gehad. Die veroorzaakten opnieuw schade. De scheuren zijn daarna door nieuwe schokken zichtbaar verergerd. Ze bieden nu 40.000 euro, maar daar gaan wij niet mee akkoord. Wij willlen dat die schade gewoon wordt hersteld, wat het ook kost. En dat zij betalen.'

Twee partijen

Dat 'zij' slaat op twee partijen. 'Dat maakt het nog ingewikkelder', zegt Veldman. De oude schades vallen onder het Centrum Veilig Wonen (CVW). De nieuwe liggen op het bordje van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

'Hoe dan ook: wij hebben inmiddels bezwaar gemaakt. Maar dit wordt vast en zeker een rechtszaak', besluit Veldman.

