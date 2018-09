Overzicht: De rechtszaak tegen de Korrewegschutter

Azim A., de Korrewegschutter, stond vandaag voor de rechter. Zonder aanleiding schoot hij in oktober vorig jaar een student van zijn fiets. Het slachtoffer leeft nog, maar zit in een rolstoel.

De opvallendste feiten in deze rechtszaak (de meest recente staan bovenaan):

Advocaat verdachte: 'Acht jaar celstraf is redelijk'

De advocaat van Azim A. noemt de geëiste straf van twaalf jaar gevangenis en tbs met dwangverpleging te hoog. Hij vindt een celstraf van hoogstens acht jaar redelijk.

Volgens de raadsman is er geen sprake van voorbedachte rade, waardoor zijn cliënt geen poging tot moord ten laste kan worden gelegd.

Tbs zou ook geen optie zijn, omdat daarvoor de bevindingen van een deskundige nodig zijn. Die zijn er niet, omdat A. niet mee wilde werken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum.

De eis: twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging

Het Openbaar Ministerie eist tegen A. een gevangenisstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging wegens poging tot moord.

Jaar cel voor bedreigen van getuige

Ondertussen is in een andere rechtszaal een vriend van A. veroordeeld tot een jaar celstraf vanwege het bedreigen van een getuige in deze zaak. Tegen de 32-jarige Mario W. uit Almere was negen maanden cel geëist, maar de rechter vond deze straf geen recht doen.

Toerekeningsvatbaar?

Azim A. is voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum geweest, maar hij weigerde mee te werken. Deskundigen kunnen daardoor niets zeggen over zijn toerekeningsvatbaarheid.

Schadevergoeding

Het slachtoffer eist een schadevergoeding van ruim 930.000 euro. Hij liep onder meer een studievertraging van twee jaar op. Ook zal hij nog vele operaties moeten ondergaan. Bij het slachtoffer is een Post Traumatisch Stress Syndroom geconstateerd. De behandeling hiervoor moet nog starten. En de student had een kinderwens. 'Het is de vraag of die ooit gerealiseerd kan worden', stelt zijn advocaat.

Slachtoffer: 'Ik had geen schijn van kans'

Het slachtoffer van de Korrewegschutter maakt gebruik van zijn spreekrecht. 'Had ik iets kunnen doen? Had ik het kunnen voorkomen? Ik had geen schijn van kans', zegt hij. En tegen Azim A.: 'Jij hebt mij het recht van gaan en staan ontnomen. Niet zelf kunnen bepalen wanneer en hoe ik iets doe. Anderen die bepalen wanneer je opstaat, naar het toilet kan en weer naar bed gaat. Een hoogtepunt in mijn leven op dit moment is trots zijn op het feit dat ik mijn veters kan strikken.' (De volledige verklaring vind je hier.)

A. reageert met twee woorden: 'Gewoon zwijgrecht'.

Azim A. waste zijn wapen schoon in het badje van zijn pasgeboren baby

A. vluchtte na de schietpartij met een medeverdachte naar het huis van zijn vriendin en de moeder van zijn pasgeboren baby. Daar zou hij zijn wapen hebben schoongemaakt in het babybadje. Het wapen had hij al eerder aan zijn vrienden laten zien, toen die op kraambezoek kwamen.

Azim A. wilde karwei afmaken in het ziekenhuis

Na de schietpartij op de willekeurige student, waarbij vijf kogels werden afgevuurd op het slachtoffer, zou A. hebben gezegd dat hij naar het ziekenhuis wilde gaan om het karwei af te maken. Hij wilde voorkomen dat het slachtoffer een verklaring af zou leggen.

Vrouw lijkt de dans te zijn ontsprongen

Voordat het slachtoffer over de Korreweg fietste, kwam een vrouw voorbij. Zij werd aangesproken door Azim A. en zijn vrienden. Eén van hen zei: 'Ze ziet er bang uit, laat haar maar door'. Zij lijkt de dans dus te zijn ontsprongen.

