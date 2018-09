Vreemde eend in de bijt: Erwin de Vries speelt hoofdrol in opera

Hij is een vreemde eend in de bijt. Groninger popzanger Erwin de Vries neemt één van de drie hoofdrollen voor zijn rekening in de opera 'Veendammer Wind'. Zijn medespelers zijn wel geoefende klassieke zangers.

De voetbalopera wordt in juni komend jaar opgevoerd in het Henk Nienhuis Stadion in Veendam, dat nu nog De Langeleegte heet. De Vries, bekend van Groningstalige nummers als 'De Polder' en Maffiosa (Blief mit dien poten van mien Poedie!), geeft gestalte aan het personage Berend.

Zanglessen

Het zingen van operamuziek vereist een heel andere techniek dan het zingen van popmuziek, zegt De Vries. Hij volgt inmiddels zanglessen om de techniek goed te beheersen. 'Ook qua ademhaling gaat opera heel anders. Het is een geweldige uitdaging.'

Erwin de Vries werd gevraagd om auditie te doen. 'Een heel comité zat voor me, net zoals op tv. Het was heel spannend.'

Italiaans

Als auditie zong hij de klassieke aria Caro Mio Ben uit 1783. Dat deed hij wel met de tekst in de hand. 'Want mijn Italiaans is niet zo geweldig.' Ook tijdens een presentatie van het stuk donderdag liet hij de auditie nogmaals horen.

De aria wordt geen onderdeel van de voetbalopera. 'De melodieën zijn herkenbaar', vertelt producer Jaap Alkema. Onder meer 'Van Veendam noar Olle Pekel' en 'Aan de Langeleegte' komen voorbij.

In het stuk wordt verteld hoe meerdere mensen omgaan met het verlies van hun voetbalclub na het faillissement. De makers hopen op een vol stadion. Daar kunnen per voorstelling tweeduizend toeschouwers in. 'Veendammer Wind' wordt vijf keer opgevoerd.

