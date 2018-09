Buren boerderij moesten ramen en deuren sluiten wegens 'intense varkensgeur'

Omwonenden van Varkenshouderij Elshof in Zevenhuizen zijn er helemaal klaar mee. Zij zitten naar eigen zeggen al tientallen jaren in de stank. Volgens hen doet de ondernemer weinig aan de overlast.

De gemeente Leek reageerde furieus op de overlast; die heeft nu dwangsommen opgelegd aan de boer.

Luchtwasser



Elshof heeft meerdere varkensstallen in onze provincie. In de houderij in Zevenhuizen staan zo'n 1400 varkens.

Voordat de lucht van de varkens uit de stal komt, wordt die 'verfrist'. Dat gebeurt met een zogenaamde luchtwasser. Die werkt niet altijd naar behoren, vertelt ondernemer Hans Elshof. 'In de winter waren de leidingen bevroren en in juli was er een storing. Het zijn technische apparaten, dus dat kan wel eens gebeuren.'

Overlast



De stank was afgelopen zomer niet te harden, vertelt omwonende Martha Slotema. 'Het is extreem. Het slaat op je keel, het is een intense varkensgeur en wij moesten in de zomer alle ramen en deuren gesloten houden om te voorkomen dat die geur naar binnen komt.'

Slotema woont veertig jaar naast de varkenshouderij. 'Wij houden bij wanneer de stank heel erg is. In mei was het dertien, in juni vijftien en in juli dertien dagen van de maand. Dat vinden wij een behoorlijk aantal.'

Volgens de gemeente functioneerde de luchtwasser 'in de periode van begin april 2018 tot 24 juni 2018 niet naar behoren'.

Woedoende politiek

De ondernemer moet de gemeente Leek op de hoogte brengen wanneer de luchtwasser niet (goed) functioneert. Dat is twee keer niet gebeurd. Wethouder Hans Morssink: 'Ik viel bijna van mijn stoel toen ik te horen kreeg dat de luchtwasser het niet deed.'

Elshof bekent schuld: 'Wij hebben dat inderdaad niet gemeld, daarom leggen wij ons ook volledig neer bij de dwangsommen die zijn opgelegd.'

Het gaat om twee dwangsommen. Eén voor het niet melden van de storingen en één voor het niet in orde hebben van de ph-waarde van de luchtwasser. Naar verluidt liggen die bedragen tussen de 500 en 1000 euro.

Harder optreden



Politiek Leek ziet graag dat er harder opgetreden wordt. D66'er Co Stehouwer maakt van haar hart geen moordkuil: 'Deze ondernemer gaat altijd door, tot hij een stevige tik op zijn neus krijgt. Vriendelijk praten helpt geen klap.'

Koos Siegers van de ChristenUnie vult aan: 'Blijkbaar is een dwangsom opleggen niet voldoende, want de ondernemer blijft steeds weer de grenzen opzoeken.' Rianne Vos van de PvdA vraagt zich hardop af of deze situatie ooit ophoudt.

Morssink wil graag meer doen, maar is beperkt in de mogelijkheden: 'Ik wou dat ik soms wat meer mocht doen, bijvoorbeeld dreigen met het sluiten van het bedrijf. Maar dat kan ik niet doen.'

Wil geen gedoe met buren



Slotema en Elshof benadrukken dat zij beide geen zin hebben in gedoe met elkaar. Slotema: 'Ik ben alleen bang dat dit nog heel lang gaat duren. Je hebt ondernemers die rekening houden met de buren. Deze ondernemer is zakelijk, dat doet hij heel goed. Maar hij houdt weinig rekening met ons.'

Elshof over de situatie: 'Wij willen het liefst geen gedoe met de buren. Maar voor de duidelijkheid; alles voldoet aan de eisen, wij hebben extra isolatie aangebracht en geven het nu keurig door wanneer er iets fout gaat.'

De varkensgeur blijft waarschijnlijk altijd onderwerp van gesprek. Wethouder Morssink: 'De geur zal nooit helemaal verdwijnen, helemaal niet als het heel warm is.'