Lees terug: kansloze 84-64 Europese nederlaag voor Donar in Kosovo

De basketballers van Donar spelen vanavond vanaf 20.00 uur in Kosovo de eerste voorronde om toegang te krijgen tot de poulefase van de FIBA Champions League. De wedstrijd is hier live te volgen.

Het begint met een dubbele ontmoeting tegen SIGNAL Prishtina. Zaterdag is de return in MartiniPlaza.

Volg het duel via onderstaande stream of via ons liveblog:

