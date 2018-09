Deel dit artikel:













Jaar cel voor bedreigen van getuige in Korrewegzaak (Foto: De Vries Media)

Voor het bedreigen van een getuige in de zaak tegen de Korrewegschutter moet de 32-jarige Mario W. uit Almere een jaar de cel in. Tegen de man was negen maanden cel geëist, maar de rechter vond deze straf geen recht doen.

De man bedreigde op 21 mei van dit jaar de getuige door hem bij de keel te grijpen. De man moest getuigen in de zaak tegen de 21-jarige Azim A. uit Groningen, die donderdag terecht staat voor poging tot moord op een 21-jarige student in Groningen. A. schoot het willekeurige slachtoffer neer op de Korreweg. De student heeft dit overleefd, maar zit wel in een rolstoel.