Na 79 jaar is Duitser uit Foxhol nu eindelijk echt Nederlander

Hij werd al in 1939 in Hoogezand geboren, maar toch mag Paul Genzel uit Foxhol zich nu pas echt Nederlander noemen.

Genzel werd donderdag door burgemeester Adriaan Hoogendoorn in Hoogezand officieel genaturaliseerd. Hij kreeg het Bewijs van (bekendmaking) Nederlanderschap.

Duitse vader

Genzel heeft altijd in Foxhol gewoond, maar omdat zijn vader Duits was had hij ook de Duitse nationaliteit en dat is altijd zo gebleven.

Opvallend is wel dat Genzel in 2010 voor zijn werk bij museum Nienoord al benoemd werd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 'Bij een aanvraag hoeft geen nationaliteit te worden opgegeven', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'De persoon hoeft alleen in de gemeente te wonen.'

Burgemeester Hoogendoorn zegt dat hij de late naturalisatie ook bijzondere vindt: 'Het voelde alsof een Nederlander werd genaturaliseerd.'

