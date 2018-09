FNV: 'Machinisten, blokkeer test automatische treinen'

Vakbond FNV zegt niet betrokken te worden bij de test van zelfrijdende treinen, die komend jaar van start moet gaan op het traject tussen Groningen en Zuidhorn. De vakbond baalt daarvan en dreigt de test te blokkeren.

De test werd in maart dit jaar aangekondigd. Er blijven wel machinisten in de trein zitten, maar die krijgen een andere rol dan ze nu hebben.

Veranderingen in het werk

'We zien dat de rol van de machinist behoorlijk ingrijpend kan veranderen', zegt Henri Janssen, bestuurder van FNV Spoor. 'Als we weten wat de veranderingen van het werk zijn, willen we daar graag goede afspraken over maken.'

Janssen wil afspraken maken hoe machinisten van hun huidige taken worden 'omgevormd' tot de toekomstige machinist. 'We willen daar graag goede afspraken over maken.'

Blokkade

De bestuurder zegt tegen een test te zijn waarbij leden van FNV Spoor niet betrokken zijn. 'Als we niet betrokken worden, zeggen we tegen onze leden dat ze wat ons betreft de staking kunnen blokkeren.'

Niet tegen zelfrijdende treinen

Janssen zegt niet tegen de komst van zelfrijdende treinen te zijn. 'Op het moment dat het de veiligheid aantoonbaar vergroot, en er meer treinen kunnen rijden op hetzelfde spoor, zijn we niet bij voorbaat tegen.'

De bestuurder ziet het overigens niet gebeuren dat er op een gegeven moment helemaal geen machinisten meer in de trein zitten. 'De reiziger zou niet snel in een trein stappen waar geen machinist in zit. Bovendien is het spoor in Nederland te complex om op te rijden. Met alle wissels en overgangen die er zijn, zie ik dat niet gebeuren.'

Reactie

ProRail zegt in een reactie verbaasd te zijn in de uitlatingen van de FNV en noemt het zelfs onzin: 'We zijn ook in gesprek met de FNV hierover', zegt een woordvoerder. Het is volgens de woordvoerder overigens vooral aan vervoerder Arriva om dit soort zaken met het personeel te bespreken.

Arriva zegt in een reactie machinisten in de toekomst hard nodig te hebben, 'wellicht in de vorm waarbij de functie van machinist anders ingevuld wordt. Hoe dat toekomstbeeld eruit ziet kunnen we nu nog niet voorspellen.'

