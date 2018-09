Medeverdachten Korrewegschutter staan voor de rechter

Vier medeverdachten in de zaak tegen de Korrewegschutter Azim A. staan vandaag terecht voor de rechtbank in Groningen.

Azim A. hoorde donderdag twaalf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen. Hij schoot in oktober vorig jaar een willekeurige fietser neer op de Korreweg in de stad. De student overleefde dit, maar hij zit wel in een rolstoel.

Verborgen voor de politie

Twee van de mannen die vandaag terechtstaan, waren aanwezig bij de schietpartij. Twee anderen zouden hem na de schietpartij verborgen hebben gehouden voor de politie.

