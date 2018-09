'Wedeka moet zo snel mogelijk een leerwerkbedrijf worden'

'Na alle bezuinigingen en die discussies over de sociale werkvoorziening is het hoogste tijd om stappen te maken. Wedeka staat al te lang stil'.

Als het aan wethouder Peter Verschuren (SP) van Midden-Groningen ligt, wordt het sociaal werkvoorzienschap Wedeka zo snel mogelijk omgevormd tot een leerwerkbedrijf. Wedeka wil vier proefprojecten starten en pas over twee jaar een definitief besluit nemen over de vorm en doelstelling van de organisatie. Maar Verschuren vindt dat het allemaal te lang duurt.

Discussie

Wedeka is nu nog de gemeenschappelijke werkvoorziening van Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn. Verschuren zit namens zijn gemeente in het Dagelijkse Bestuur. 'Over veel dingen waren we het wel eens, maar dit was een punt van discussie. Nu is het woord aan de vijf gemeenteraden.'

Koerswijziging

Verschuren hoopt dat dit uiteindelijk leidt tot een koerswijziging. Maar het is nog maar de vraag of dit lukt. Niet alleen zijn 'eigen' gemeenteraad moet akkoord gaan. Ook de raden van de andere aandeelhouders moeten het ermee eens zijn.

Stemverhoudingen

Daarna is het woord aan het Algemeen Bestuur van Wedeka. En dan komt het aan op de stemverhoudingen. Het zal vooral afhangen van de opstelling van 'grootaandeelhouders' Veendam en Stadskanaal. Midden-Groningen telt slechts voor zeven procent mee. Het is de erfenis van de voormalige gemeente Menterwolde.

Toekomst

Verschuren: 'Ons eigen leerwerkbedrijf, BWRI, is al veel verder in ontwikkeling. Zo'n toekomst gun ik Wedeka ook.' BWRI is de organisatie waarin de sociale dienst en de sociale werkvoorziening van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren zijn samengevoegd.

Eind november valt het besluit over de toekomst van Wedeka.

