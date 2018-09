Groningse kindcentra gebruiken elektrische bolderkar voorlopig niet meer

Verschillende Groninger kindcentra stoppen voorlopig met het gebruik van een elektrische bolderkar om kinderen naar school te brengen.

Dat gebeurt naar aanleiding van het ernstige ongeluk in Oss, donderdagochtend. Een trein botste daar op een elektrische bolderkar, een zogeheten Stint. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven.

'Het is verschrikkelijk nieuws', zegt Lenie van der Werf namens kinderopvang organisatie Kids2b, die meerdere vestigingen heeft in de provincie Groningen.

Kids2b: 'We willen 100 procent zekerheid'

'Wij hebben vier Stints in gebruik, op vier locaties. We zijn na het ongeluk gestopt met het gebruik hiervan. We willen 100 procent zekerheid dat ze veilig zijn', aldus Van der Werf. 'Bij ons staat de veiligheid voorop.' Ze zegt dat Kids2b volop inzet op alternatieve vervoersmiddelen.

De Stints worden gebruikt bij de locaties in Delfzijl, Ten Boer, Bedum en Uithuizen. 'Drie van de vier zijn in juli of augustus nog gecontroleerd, de andere is nieuw. We hebben contact gehad met de leverancier en willen extra onderhoud aan de apparaten, om er zeker van te zijn dat het veilig is', besluit Van der Werf.

SKSG: 'We volgen het nieuws op de voet'

'Wij gebruiken acht Stints. We hebben besloten om ze deze week niet meer te gebruiken, want we zijn heel erg geschrokken van dit nieuws', zegt een woordvoerder van SKSG.

'Maar vooralsnog kan ik zeggen dat wij nooit problemen hebben gehad met deze Stints. Ze voldoen aan alle veiligheidseisen, en we hebben een onderhoudscontract met de leverancier. Er is eigenlijk nooit wat mee.'

'We volgen het nieuws op de voet, en houden in de gaten wat nou echt de oorzaak is geweest van het ongeval. Maandag gaan wij verder kijken. We hebben natuurlijk veel andere manieren van vervoer. We kunnen ook fietsen en auto's inzetten.'