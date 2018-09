Kamervragen over mogelijke sluiting huisartsenpost Delfzijl

Tweede Kamerlid Henk van Gerven van de SP wil van minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport weten wat hij vindt van de mogelijke sluiting van de huisartsenpost in Delfzijl.

Eerder deze week werd bekend dat de Doktersdienst Groningen van plan is de spoedpost te sluiten, om zo de werkdruk onder huisartsen te verlagen.

Inwoners van Delfzijl zouden dan doordeweek en in het weekend 's avonds aangewezen zijn op de post in het nieuwe ziekenhuis in Scheemda of het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Huisartsentekort

Van Gerven wil onder meer van de minister weten of hij het 'wenselijk acht' dat inwoners van Appingedam en Delfzijl in de avonduren mogelijk niet meer bij de dokterspost terecht kunnen.

Ook wil hij een antwoord op de vraag wat er gedaan wordt aan het huisartsentekort in de regio.

Lees ook:

- Handtekeningenactie tegen sluiting huisartsenpost Delfzijl